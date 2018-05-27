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Новости. Общество
13:04, 27 Мая 2018

Волонтеры Карелии рассказали, как собирают средства для нуждающихся

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Волонтер из Петрозаводска рассказала, как собирают средства на лечение больных детей: кто помогает, а где гонят взашей, насколько удается пополнить копилки на городских праздниках и почему нельзя просить деньги в церкви.

Кто эти люди - волонтеры, откуда у них столько душевных сил и любви к другим, как находят время помогать тем, о ком забыло не только государство, но порой и родня – попыталась узнать журналист "Столицы на Онего".

На встречу пришла хрупкая немолодая женщина с чудесными добрыми глазами по имени Зоя.

Поздоровавшись, она практически сразу начала рассказывать, что Захарке очень нужен вертикализатор, чтобы он мог встать на ножки, а еще ему прописали питание, одна коробочка которого стоит 1200 рублей, на неделю для этого нужно 17 тысяч. И что пенсия по инвалидности всего 13 500, поэтому на то питание, которое назначили врачи, денег не хватает, и мама делит коробочку на три раза и докармливает ребенка "Малоешкой". В поселковых магазинах спецпитание не купить.

Подробнее читайте здесь.

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