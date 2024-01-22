Волшебный рассвет над Ладожскими шхерами запечатлел фотограф из Карелии

Мастер заснял восходящее над Якимварским заливом солнце.
Волшебный рассвет в Ладожских шхерах в районе карельского города Лахденпохья запечатлел фотограф Александр Пауков.
Восходящее над лесом со стороны Ладоги солнце на его снимках окрасило в красный цвет скованный льдом Якимварский залив.
Ранее фотограф из Карелии рассказал, в чем заключается главное богатство севера.
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