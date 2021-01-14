Восстановить водоснабжение райцентра Карелии планируют сегодня

В Питкяранте, где замерз участок центрального водопровода, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Как сообщили в администрации Питкярантского района, аварийно-восстановительные работы по возобновлению подачи воды проводились на территории ООО "РК-Гранд" в течение всей ночи. Задействованы силы и средства района и республики.

"Аварийную ситуацию планируется устранить в течение 15 января", - пишут в официальном паблике администрации района.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода. В итоге на территории Питкяранты был введен особый противопожарный режим. Прокуратура Карелии начала проверку обстоятельств аварии на сетях из-за морозов.