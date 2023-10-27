Восстановлено движение еще двух троллейбусных маршрутов в Петрозаводске

Общественный транспорт в карельской столице временно изменил движение из-за неблагоприятной дорожной обстановки и ДТП.
О восстановлении движения еще двух троллейбусных маршрутов сообщили в паблике ПМУП «Городской транспорт».
«Восстановлено движение троллейбусов № 3 и № 6 через улицу Московскую», — написали в сети.
Ранее мы сообщали о том, что один из трех троллейбусов восстановил прежний маршрут движения. Так, троллейбусы маршрута № 1 следуют до конечной «Хейкконена», уточнили в пресс-службе предприятия.
Напомним, в субботу, 28 октября, три троллейбусных маршрута в карельской столице временно изменили движение из-за неблагоприятной дорожной обстановки и ДТП.
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