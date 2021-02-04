Врачи в Карелии борются за жизни 14 крайне тяжелых больных коронавирусом, которые не могут самостоятельно дышать

В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 593 человека, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 5 февраля, в стационарах находятся 593 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 408 - в состоянии средней тяжести, 81 тяжелобольной и 14 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-центрах Карелии 4 февраля было 23,1% свободных коек для лечения больных коронавирусом, за сутки это число снизилось до 20,8%.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались четверо больных коронавирусом и заразились COVID-19 229 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 37290 человек. Выздоровели – 32175. Умерли 244 пациента.