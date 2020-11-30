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Все стали злыми: психолог из Петрозаводска рассказала о росте агрессии из-за эпидемии коронавируса

Новости. Общество
12:33, 01 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей.

По словам Юлии Щеголевой, во время эпидемии коронавируса наблюдается рост агрессии в обществе.

"В связи со снижением критики и самоконтроля, усталостью существенно снижается терпимость в отношении других.

Это касается всех нас. И вот она – общая для населения эмоция злости, в разной степени выраженности (от легкого раздражения до ярости). Рост общей агрессии приводит к росту конфликтов".

О том, как не злиться и жить в новой коронавирусной реальности, сохраняя психическое здоровье, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-01 13:01:19
Неа. У нас злые, когда выпить хочется, а денег нет.
zanoza
2020-12-01 13:01:09
То-то я смотрю злобные тролли совсем озверели :)
агрекалчнутый
2020-12-01 13:16:24
zanoza, это ты злисся, ибо тебе скоро 50 и внуков нет. :)
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