Все стали злыми: психолог из Петрозаводска рассказала о росте агрессии из-за эпидемии коронавируса

Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей.

По словам Юлии Щеголевой, во время эпидемии коронавируса наблюдается рост агрессии в обществе.

"В связи со снижением критики и самоконтроля, усталостью существенно снижается терпимость в отношении других.

Это касается всех нас. И вот она – общая для населения эмоция злости, в разной степени выраженности (от легкого раздражения до ярости). Рост общей агрессии приводит к росту конфликтов".

О том, как не злиться и жить в новой коронавирусной реальности, сохраняя психическое здоровье, читайте здесь.