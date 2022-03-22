Всего 7 детей заразились коронавирусом в Карелии за минувшие сутки

Число выздоровевших маленьких пациентов за то же время составило 5 человек, сообщили Глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 22 марта зарегистрировано 17090 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 7 новых случаев заражения COVID-19 у детей. Сутками ранее этот показатель составлял 20 человек.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 5 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 17032 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 106 человек, выздоровели 184 пациентов, зарегистрировано две смерти от COVID-19.