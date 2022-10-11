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Вынесен приговор депутату из Карелии, сообщившему о «бомбе» в самолете

Новости. Криминал
15:13, 08 Декабря 2022
фото: © Максим Богодвид / РИА Новости + robinzonst.ru/blog

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Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор депутату сельского поселения Лахденпохского района Карелии Михаилу Баеву за ложное сообщение о взрывном устройстве в самолете в аэропорту «Пулково».

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд установил, что 21 августа 2022 года Баев направлялся в аэропорт «Пулково» и собирался сесть в самолет до Самары. Он боялся опоздать и решил задержать вылет воздушного судна. Для этого он позвонил на номер «102» и сообщил оперативному дежурному о якобы заложенном в самолете взрывном устройстве. В результате рейс был задержан, оперативные службы почти час обследовали самолет. Ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств обнаружено не было.

«Судом было установлено, что Баев ранее не судим, на учетах не состоит, является пенсионером, по месту жительства характеризуется без замечаний, имеет на иждивении малолетнего ребенка 2009 г. р., а также несовершеннолетнего ребенка 2006 г. р., имеет хронические заболевания, положительно характеризуется Администрацией Куркиекского сельского поселения», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Суд назначил Баеву наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.

Как сообщалось ранее, 72-летний пенсионер направлялся в аэропорт вместе со своим 16-летним сыном. Он надеялся, что пока самолет будут осматривать, они успеют добраться до аэропорта. Однако сотрудники авиакомпании Smartavia и силовики оперативно обыскали воздушное судно и никакой бомбы там не нашли. В итоге самолет вылетел в Самару в назначенное время, а депутата вместе с сыном задержала полиция на территории аэропорта.

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