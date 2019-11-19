Выставка картин из Русского музея открылась в Петрозаводске

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Выставка будет доступна для посещения до 12 января 2020 года, сообщили в Минкультуры Карелии.
В Музее изобразительных искусств Карелии состоялось торжественное открытие выставки "Четыре Шедевра из Русского музея". На ней представлены живописные полотна великих русских художников – Серова, Маковского и Крамского.
Представители Государственного Русского музея отметили, что даже самая качественная цифровая копия или посещение виртуального зала не заменят впечатлений, получаемых от подлинников.
Ранее в Михайловском замке Русского музея открылась выставка "Валаам: 200 лет в русской живописи".
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