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Новости. Общество
18:20, 19 Ноября 2019
фото: ©Сайт правительства Карелии

Выставка картин из Русского музея открылась в Петрозаводске

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Выставка будет доступна для посещения до 12 января 2020 года, сообщили в Минкультуры Карелии.

В Музее изобразительных искусств Карелии состоялось торжественное открытие выставки "Четыре Шедевра из Русского музея". На ней представлены живописные полотна великих русских художников – Серова, Маковского и Крамского. 

Представители Государственного Русского музея отметили, что даже самая качественная цифровая копия или посещение виртуального зала не заменят впечатлений, получаемых от подлинников. 

Ранее в Михайловском замке Русского музея открылась выставка "Валаам: 200 лет в русской живописи".

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