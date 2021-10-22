За использование чужого QR-кода в Карелии можно получить штраф 30 тысяч рублей

Рейды по проверке предоставления QR-кодов начнутся в республике с ресторанов и кафе.

Власти Карелии начали мониторинг соблюдения требований распоряжения главы республики, связанных с необходимостью предоставлять QR-коды. Рейды пройдут по объектам сферы общепита, в дальнейшем планируется посетить спортивные организации, пишут на сайте регионального правительства.

«По информации средств массовой информации, зафиксированы случаи использования гражданами чужих QR-кодов при посещении заведений общепита и сферы услуг, - говорится в сообщении правительства республики. - В связи с тем, что с 12 марта 2020 года распоряжением Главы Карелии №127 из-за пандемии коронавируса на территории республики введен режим повышенной готовности, такое нарушение наказывается по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). За предъявление чужого QR-кода можно получить штраф до тридцати тысяч рублей».

Напомним, с 15 октября на территории республики действует система QR-кодов. При посещении любых общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня. То есть в кафе, музей, кинотеатр, фитнес-центр или бассейн — только с одним из этих документов, уточнял глава Карелии Артур Парфенчиков.

Ранее участники опроса высказались категорически против введения в Карелии системы QR-кодов.