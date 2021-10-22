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За использование чужого QR-кода в Карелии можно получить штраф 30 тысяч рублей

Новости. Общество
07:15, 22 Октября 2021
фото: © БИЗНЕС Online

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Рейды по проверке предоставления QR-кодов начнутся в республике с ресторанов и кафе.

Власти Карелии начали мониторинг соблюдения требований распоряжения главы республики, связанных с необходимостью предоставлять QR-коды. Рейды пройдут по объектам сферы общепита, в дальнейшем планируется посетить спортивные организации, пишут на сайте регионального правительства.

«По информации средств массовой информации, зафиксированы случаи использования гражданами чужих QR-кодов при посещении заведений общепита и сферы услуг, - говорится в сообщении правительства республики. - В связи с тем, что с 12 марта 2020 года распоряжением Главы Карелии №127 из-за пандемии коронавируса на территории республики введен режим повышенной готовности, такое нарушение наказывается по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). За предъявление чужого QR-кода можно получить штраф до тридцати тысяч рублей».

Напомним, с 15 октября на территории республики действует система QR-кодов. При посещении любых общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня. То есть в кафе, музей, кинотеатр, фитнес-центр или бассейн — только с одним из этих документов, уточнял глава Карелии Артур Парфенчиков.

Ранее участники опроса высказались категорически против введения в Карелии системы QR-кодов.

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Комментарии

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Кир
2021-10-22 12:57:15
На его месте должен быть я. Будешь, когда напьёшься.(Бриллиантовая рука)
Вася
2021-10-22 12:39:13
Россия - пока ещё не совсем сказка но мы уверенно продвигаемся к победе
Вася
2021-10-22 11:27:02
Диетолог перечислила три способа справиться с желанием поесть.
Вася
2021-10-22 11:00:01
Где справедливость? Платите двойную пенсию, тем кто не работает.
Кир
2021-10-22 10:56:25
Это не деньги. Не смешите моего кота. Плюс обязательные работы, слабо? Слабо. Ничего вы не можете, а лезете управлять.
Житель Карелии
2021-10-22 10:54:36
Уважаемый Губернатор и его ИО. Прокомментируйте, пжл, действия ваших подчиненных во время лесных пожаров в Карелии. Нашли ли виновных ? наказали их? Вот вам текст из КоАП РФ Статья 20.6 ".... 1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей...."
Изя
2021-10-22 12:32:22
Житель Карелии, так не сам виноват , неее ????))) :)
Изя
2021-10-22 10:36:44
Чем бы не заниматься чинушам , лишь не работать . Заставь " пристава " богу молится ..... :)
Вася
2021-10-22 10:28:24
Мечтают о кружевных трусиках
Житель Карелии
2021-10-22 09:34:58
Господа чиновники от правительства Карелии, сообщите, пжл, : в Карелии чрезвычайная ситуация или есть угроза ее возникновения ? Можете ли вы подтвердить свой ответ документально, с подписью и печатью?

Нелид
2021-10-22 09:46:13
Житель Карелии, надо заметить, что документ о новых ограничениях подписал не глава республики даже. И.о. Ответственность? Не, не слышали. А как насчёт обязанности бесплатно обеспечить население средствами защиты? Меня не обеспечили, например. Значит, и угрозы никакой нет, получается.
Вася
2021-10-22 10:33:51
Нелид, Чего Мы вам только не давали, но вы всё ноете.
Бабенка
2021-10-22 09:32:23
На общественные работы отправлять сортиры чистить
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