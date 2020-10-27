За мошенничество с пенсиями суд в Карелии оштрафовал трех полковников в отставке

Все полковники признали свою вину и возместили нанесенный государству ущерб.

Петрозаводский суд признал виновными в мошенничестве бывшего замначальника по кадрам и воспитательной работе УФСИН Карелии Никуленкова, а также бывшего замначальника уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Полякова и экс-начальника штаба МВД республики Лебедева в мошенничестве.

В апреле-мае нынешнего года мы рассказывали об этой истории. Напомним, что, по версии проведенного карельским Следкомом следствия, все названные полковники в отставке нарушили закон. Они выписались из своих хороших петрозаводских квартир и зарегистрировались в одной двухкомнатной квартире непригодного для проживания 5-квартирного барака в поселке Чупа Лоухского района.



Столица на Онего

В результате всем полковникам в отставке, как зарегистрированным в приравненном к районам Крайнего Севера Лоухском районе, была начислена более высокая пенсия. Так, пенсия экс-замначальника уголовно-исполнительной инспекции Полякова составила не 37 тысяч рублей, как если бы он проживал в Петрозаводске, а на 10 тысяч больше. Однако, как установили сотрудники УФСБ Карелии – и это подтвердило следствие и суд, в действительности полковники в Чупе не проживали и зарегистрировались там фиктивно.

Поскольку все трое признали свою вину, возместили нанесенный государству ущерб и выписались из барака в Чупе, вынесенные им судом обвинительные приговоры оказались достаточно мягкими. Полякову, зарегистрировавшемуся в Чупе еще до своего выхода на пенсию в августе 2014 года, назначен штраф в 450 тысяч рублей. Зарегистрировавшийся там же позднее Лебедев и позже всех Никуленков оштрафованы соответственно на 250 и 50 тысяч рублей. По имеющейся информации, никто из троих осужденных полковников в отставке приговор не обжаловал.