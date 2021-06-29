За последние сутки коронавирусом в Карелии заразились 26 детей

Общее число заболевших детей с начала пандемии увеличилось до 4731, сообщил на своей странице глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 30 июня, в Карелии зарегистрирован 4731 ребенок, заразившийся коронавирусом. За сутки коронавирус выявлен у 26 детей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки семеро детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4400.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что за последние дни число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз, основная группа заболевших — это несовершеннолетние от 15 -17 лет.

Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразились более 50 тысяч жителей Карелии, 629 из них умерли. Выздоровели 47493 человек.