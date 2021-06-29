Реклама
Прислать новость
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
29.06.2021 13:55
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19
Сегодня 06:40
Борьба с ковидом. Элиссан Шандалович о видах вакцин в России и о том, станет ли вакцинация обязательной
Новое
Сегодня 11:40

За последние сутки коронавирусом в Карелии заразились 26 детей

Новости. Общество
09:50, 30 Июня 2021
фото: © Depositphotos / Surabky

Общее число заболевших детей с начала пандемии увеличилось до 4731, сообщил на своей странице глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 30 июня, в Карелии зарегистрирован 4731 ребенок, заразившийся коронавирусом. За сутки коронавирус выявлен у 26 детей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки семеро детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4400.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что за последние дни число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз, основная группа заболевших — это несовершеннолетние от 15 -17 лет.

Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразились более 50 тысяч жителей Карелии, 629 из них умерли. Выздоровели 47493 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-30 10:31:17
Сумасшедшие цифры, - сказал практикующий кот. Самобытные дисциплины гражданской совсем не знают.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
28.06.2021, 06:40
Экскременты и трупы лошадей в районе пляжа в Петрозаводске возмутили горожан
23.06.2021, 13:18
Появились фото с места смертельного ДТП в райцентре Карелии

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»