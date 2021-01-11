За сутки число детей, заразившихся коронавирусом в Карелии, выросло на 13 человек

За прошедшие 24 часа в Карелии 14 детей заразились коронавирусом, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 11 января по статистике в Карелии было 30879 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2958 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 12 января, – уже 31122 ковидных больных, из них 2972 – это дети, то есть за сутки в Карелии 14 детей заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли два человека и 243 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 31122 человека. Выздоровели – 25284. Умерли 188 пациента.