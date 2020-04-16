За сутки девять жителей Карелии пострадали от действий мошенников

За минувшие сутки за помощью в полицию обратились девять человек, сообщили в МВД Карелии.
Пятеро из них – петрозаводчане, двое проживают в Муезерском районе, еще двое – в Костомукше и Сортавальском районе.
Общий ущерб превысил 230 тысяч рублей.
В настоящее время по всем заявлениям потерпевших проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Полиция Карелии просить граждан быть бдительными, а также сообщить о распространённых способах мошенничества своим пожилым родственникам.
Ранее сообщалось, что жительница Карелии в погоне за обновками наткнулась на мошенников.
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