За сутки девять жителей Карелии пострадали от действий мошенников

За минувшие сутки за помощью в полицию обратились девять человек, сообщили в МВД Карелии.

Пятеро из них – петрозаводчане, двое проживают в Муезерском районе, еще двое – в Костомукше и Сортавальском районе.

Общий ущерб превысил 230 тысяч рублей.

В настоящее время по всем заявлениям потерпевших проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Полиция Карелии просить граждан быть бдительными, а также сообщить о распространённых способах мошенничества своим пожилым родственникам.

Ранее сообщалось, что жительница Карелии в погоне за обновками наткнулась на мошенников.