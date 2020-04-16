890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Подрядчик заделывает ямы на Советском мосту в Петрозаводске 4
16.04.2020 16:25
Четыре города в Карелии закрыты на въезд из-за коронавируса 5
Сегодня 08:57
Жителям Карелии рассказали, как воспользоваться услугами Почты России из дома 2
16.04.2020 18:00
"Яндекс": На улицах Петрозаводска много людей 5
16.04.2020 15:10
Парламент Карелии принял решения, которые помогут защитить здоровье жителей и экономику республики в период пандемии
16.04.2020 15:43

За сутки девять жителей Карелии пострадали от действий мошенников

Новости. Криминал
12:53, 17 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин
Загрузка...

За минувшие сутки за помощью в полицию обратились девять человек, сообщили в МВД Карелии.

Пятеро из них – петрозаводчане, двое проживают в Муезерском районе, еще двое – в Костомукше и Сортавальском районе.

Общий ущерб превысил 230 тысяч рублей.

В настоящее время по всем заявлениям потерпевших проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Полиция Карелии просить граждан быть бдительными, а также сообщить о распространённых способах мошенничества своим пожилым родственникам. 

Ранее сообщалось, что жительница Карелии в погоне за обновками наткнулась на мошенников.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.04.2020, 12:00
В Карелии 16 человек умерли от внебольничной пневмонии менее чем за две недели
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
13.04.2020, 09:52
Четвертый заболевший коронавирусом выявлен в Карелии
11.04.2020, 21:41
В Карелии подтвердился третий случай заражения коронавирусом
12.04.2020, 11:33
Из-за большого круга контактов заболевшей коронавирусом в Сегеже вводится особо жесткий контроль за самоизоляцией
11.04.2020, 11:44
Глава Минздрава опубликовал карту распространения коронавируса в Карелии

Аналитика

Сегодня 12:36
Обществоведение
"Что в Америке творится!"
Жители села Педасельга Прионежского района Карелии рассказали, как живут на "карантине".
Совхоз в Видлице – территория отчаяния 3
16.04.2020 10:36
"Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть" 15
15.04.2020 13:31
Не до жиру 18
14.04.2020 11:38
"Произойдет эффект домино" 13
13.04.2020 16:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
От заболеваний спины и суставов, детских болячек, гинекологических проблем не отмахнёшься и не запрёшься дома.
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 1
Сегодня 11:32
Коммуналка, страховка, кредит – не выходя из дома
Сегодня 09:16
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»