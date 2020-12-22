За сутки коронавирус обнаружен у 14 детей в Карелии

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков сообщил о количестве детей, у которых был диагностирован COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 14 детей. Об этом говорится в таблице, опубликованной на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопокова в соцсети.

С начала пандемии и по состоянию на 23 декабря, COVID-19 был диагностирован у 24952 человек, в том числе у 2514 детей. Сутки назад официальная статистика показывала 24575 инфицированных, в том числе 2500 детей.

По данным на сегодняшний день, общее число умерших в Карелии от COVID-19 составило 144 человека.