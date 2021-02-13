За сутки коронавирус выявлен у 16 детей в Карелии

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии с детской заболеваемостью COVID-19.

По данным на 12 февраля, в Карелии зарегистрировано 38889 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3658 – это дети. За сутки заболели 16 детей. Сутками ранее заразились также 16 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались трое больных коронавирусом и заразились COVID-19 165 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 38889 человек. Выздоровели – 34224. Умер 271 пациент.