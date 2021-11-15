За сутки в Карелии 69 детей заразились коронавирусом

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей.

По данным на 17 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 69 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в Карелии увеличилось до 9472. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 54 ребенка. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 8965.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 295 человек, зарегистрировано три смерти, выздоровело 295 пациентов.