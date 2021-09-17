За сутки в Карелии коронавирус выявили у 30 детей

Всего с начала пандемии медики обнаружили коронавирус у 6631 ребенка в республике, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

За сутки заразились коронавирусом 30 детей в Карелии, выписался по выздоровлению 31 маленький пациент. Всего за время пандемии в Карелии с недугом справились 6335 детей.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 150 инфицированных, зарегистрировано еще 4 смерти. За время пандемии коронавирус был обнаружен у 63691 человека, выздоровел 60521 пациент, умерли 827 человек.