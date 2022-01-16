За время пандемии в Карелии более 11 тысяч детей заразились коронавирусом

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом у несовершеннолетних в Карелии рассказал глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 17 января, в Карелии за сутки было выявлено 5 случаев коронавируса у детей.

Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11115. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 12 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11011.

Напомним, за прошедшие сутки в республике выявлен 131 инфицированный, выздоровели 209, зарегистрировано 4 смерти от ковида.