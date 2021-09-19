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За выходные 10 водителей в Петрозаводске стали пешеходами из-за пьяной езды

Новости. Общество
11:15, 20 Сентября 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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В минувшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска от управления автомобилями отстранены 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению ГИБДД, нарушителей, севших за руль нетрезвыми, ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

«Напоминаем водителям, а также их родным и близким, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений. Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную группу ГИБДД по телефону: 71-59-00», — говорится в сообщении Госавтоинспекции города.

Ранее пьяный водитель ударил патрульного в городе на севере Карелии.

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