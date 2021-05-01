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Заболевшая коронавирусом пожилая женщина в Карелии осталась дома и умерла

Новости. Общество
10:06, 02 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Всего за минувшие сутки подтверждено три смерти от коронавируса, сообщили в республиканском оперштабе.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом на 2 мая, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Межрайонной больнице № 1 скончался 80-летний житель Костомукши, в Кондопожской ЦРБ - 70-летний житель Кондопоги, 88-летняя жительница Петрозаводска скончалась у себя дома. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Карелии умерли 475 человек.

Общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 45 844.

За сутки выздоровели еще 42 человека. Всего выписано по выздоровлению 43 918 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии - 7465,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3280,9 случая, по Северо-Западу -  5753,7.

Накануне в Карелии было зарегистрировано также три смерти от коронавируса.

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