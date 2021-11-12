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Заброшенный маяк из Карелии попал в топ-3 впечатляющих маяков России

Новости. Общество
09:28, 10 Декабря 2021
фото: © peterburg2.RU

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Покинутый маяк на мысе Бесов Нос в Карелии покорил туристов.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выяснил, где в России самые впечатляющие маяки.

Как показал опрос, Тарханкутский маяк в Крыму впечатляет 20 процентов путешественников. На втором месте, набрав 19 процентов голосов, — маяк Толбухин в Финском заливе Ленинградской области. «Бронзу» в рейтинге самых впечатляющих маяков страны получил заброшенный маяк на мысе Бесов Нос в Карелии — 13% путешественников проголосовало за него.

В топ-10 также вошли маяк «Пиллау» в Калининградской области), маяк в Анапе, Вайдагубский маяк в Мурманской области, Волго-Донской канал в Волгоградской области, маяк Токаревского во Владивостоке, Дербентский маяк в Дагестане и Церковь Вознесения Господня на вершине Секирной горы на Соловках.

Ранее деревня Сямозеро в Карелии попала в топ-10 самых популярных деревень для отдыха.

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