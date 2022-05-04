Заключенные в Карелии написали углем и акварелью картины к Дню Победы

Осужденные исправительных учреждений республики приняли участие в художественных конкурсах «Патриотизм Русского народа — Защитники земли Русской» и «Роль Православной церкви в защите Отечества».

Как рассказали в УФСИН по Карелии, авторы картин — непрофессиональные художники, отбывающие наказание в учреждениях республики. Все представленные картины отображают взгляд людей на патриотизм и значимость религиозного мира. Кто-то нарисовал дружную семью, идущую на парад, кто-то скульптуру «Родина-мать зовет», кто-то великих полководцев. Поскольку не было никаких ограничений, работы выполнены в разных техниках и форматах: большие и маленькие, на холстах — маслом и на бумаге — акварелью, простым карандашом и углём. Картины получились красочными, каждая по-особому наполнена своим смыслом.

Лучшие картины представлены на выставке, которая проходит в исправительной колонии № 9 в Петрозаводске. Заключенные тайным голосованием выбрали победителей конкурса. Наибольшее количество голосов в обеих номинациях получили картины «Дух времени» и «Благословение Дмитрия Донского на борьбу с Ордой», нарисованные осужденным Михаилом Щ. из РБ-2.

Организаторы убеждены, что занятия творчеством помогают осужденным сохранить свои лучшие качества, находясь в местах лишения свободы, содействуют их социальной адаптации, являются профилактикой правонарушений.

Ранее заключенные в колонии Карелии подклеили 130 книг.