Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента

На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, который займется охраной здания республиканского парламента, в котором заседают депутаты.

Парламент Карелии выступает в качестве заказчика в рамках электронного аукциона на оказание услуг по охране здания, находящегося на улице Куйбышева, 5. В этом объекте располагается карельский парламент. Охранять постройку в центре города предстоит в течение 2021 года.

Максимальная цена контракта составляет 3 млн 185 тысяч рублей. Эти средства будут направлены из карельского бюджета.

Исполнителю предстоит оказывать услуги по охране объекта и обеспечению пропускного режима в здании. В частности, охранники должны иметь навыки отражения атак при возможном нападении на вверенную им территорию.

"Осуществление физической охраны здания Законодательного Собрания. Обеспечение пропускного режима, своевременное пресечение нарушений общественного порядка, преступлений и иных противоправных действий, охрана материальных ценностей, режимных помещений ограниченного доступа. Организация и осуществление обороны при нападении или угрозе нападения на охраняемый объект, в соответствии с утвержденным и согласованным планом охраны и обороны",- говорится в документах закупки.

Сообщается, что охранять здание на Куйбышева предстоит ежедневно и круглосуточно одним постом, на котором должно находиться не менее одного сотрудника. Число охранников может увеличиваться до двух человек. Сотрудники охраны должны быть вооружены служебным огнестрельным оружием.

В документации указано, что у победителя аукциона должна быть штатная группа быстрого реагирования и возможность вызова сил Росгвардии и МВД.

Охранники также должны быть облачены в форму и иметь опрятный внешний вид. Прежде такое же отдельное требование по внешнему виду было у парламента и к наемным уборщицам.

Ранее сообщалось, что закрытый из-за COVID-19 Верховный суд Карелии был готов нанять охрану за 5,2 млн рублей.