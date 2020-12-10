Замминистра здравоохранения РФ объяснил рост заболеваемости COVID-19 безответственностью жителей Карелии

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев посетил Карелию и озвучил причины, которые, по его оценке, привели к масштабному росту заболеваемости коронавирусом в республике.

Жители Карелии недостаточно ответственно относятся к соблюдения правил безопасности во время пандемии, считает замминистра здравоохранения России Олег Гриднев. Об этом сообщил оперштаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом.

Недостаточное соблюдение правил безопасности населением и рост объемов тестирования на COVID-19 привели к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, который демонстрирует статистика в регионе, считает Олег Гиднев.

"Отвечая на вопрос о причинах резкого всплеска заболеваемости COVID-19 в республике, он (ред. - Гриднев) отметил, что в последнее время в Карелии значительно увеличилось количество тестов на коронавирус, но одним из главных факторов роста числа инфицированных замминистра назвал недостаточно ответственное отношение жителей к соблюдению правил санитарной безопасности", - говорится в сообщении оперштаба.

Сообщается, что Олег Гриднев посетил медучреждения Петрозаводска, а также ознакомился с работой амбулаторной помощи в Кондопожском районе. В том числе он побывал в "красной зоне" монопрофильного центра на базе Госпиталя для ветеранов войн.

"Республика делает очень много для того, чтобы оснастить медицинские учреждения современным оборудованием и медикаментами. То, что делает региональное правительство, заслуживает уважения. В короткие сроки были установлены 6 компьютерных томографов, большое количество техники для реанимации: аппараты ИВЛ, аппараты для неинвазивной ингаляции", — отметил Олег Гриднев, слова котрого приводит оперштаб карельского правительства.

По официальным данным на 11 декабря, от коронавируса в Карелии с начала пандемии скончались 123 человека.