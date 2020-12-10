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Замминистра здравоохранения РФ объяснил рост заболеваемости COVID-19 безответственностью жителей Карелии

Новости. Общество
16:00, 11 Декабря 2020
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Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев посетил Карелию и озвучил причины, которые, по его оценке, привели к масштабному росту заболеваемости коронавирусом в республике.

Жители Карелии недостаточно ответственно относятся к соблюдения правил безопасности во время пандемии, считает замминистра здравоохранения России Олег Гриднев. Об этом сообщил оперштаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом.

Недостаточное соблюдение правил безопасности населением и рост объемов тестирования на COVID-19 привели к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, который демонстрирует статистика в регионе, считает Олег Гиднев.

"Отвечая на вопрос о причинах резкого всплеска заболеваемости COVID-19 в республике, он (ред. - Гриднев) отметил, что в последнее время в Карелии значительно увеличилось количество тестов на коронавирус, но одним из главных факторов роста числа инфицированных замминистра назвал недостаточно ответственное отношение жителей к соблюдению правил санитарной безопасности",  - говорится в сообщении оперштаба.

Сообщается, что Олег Гриднев посетил медучреждения Петрозаводска, а также ознакомился с работой амбулаторной помощи в Кондопожском районе. В том числе он побывал в "красной зоне" монопрофильного центра на базе Госпиталя для ветеранов войн.

"Республика делает очень много для того, чтобы оснастить медицинские учреждения современным оборудованием и медикаментами. То, что делает региональное правительство, заслуживает уважения. В короткие сроки были установлены 6 компьютерных томографов, большое количество техники для реанимации: аппараты ИВЛ, аппараты для неинвазивной ингаляции", — отметил Олег Гриднев, слова котрого приводит оперштаб карельского правительства.

По официальным данным на 11 декабря, от коронавируса в Карелии с начала пандемии скончались 123 человека.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-11 16:38:37
Население безответственное? А кто медицину угробил, тоже население? Заместителю министра здравоохранения как ни кому должно быть известно что угробленная за 20 лет Российская система здравоохранения не готова к росту заболеваемости . Повсеместно наблюдается нехватка врачей, мед.персонала, оборудования, лекарств , мед.учреждений, бригад скорой помощи. Больные люди не могут дозвониться, чтобы врача вызвать, скорая приезжает через несколько дней, в поликлиниках очереди, элементарных лекарств в аптеках нет. И виноваты в этом бардаке безответственные чиновники развалившие за 20 лет медицину страны , Голиковой передайте наши возмущения, а то она как бы и не при чём, виноват безответственный народ.
миша
2020-12-11 16:34:06
Ерунда. Мои питерские друзья с удивлением отмечали, что в Петрозаводске и Карелии в целом, народ намного более дисциплинирован, чем в СПб и Ленобласти
лесоруб
2020-12-11 16:26:30
Рука руку моет. "Своих не сдаем." и т.д. и т.п.
бюджет
2020-12-11 16:18:50
Со всех "ковидных уголков" в Карелию приперлись. Такого наплыва еще не видели, а теперь карелы виноваты. А то, что людей не лечат - это как? Есть такие факты, что голова отнимается.
театральный критик
2020-12-11 16:17:52
Полностью согласен. Шастают целыми днями по магазинам, как будто век не жрали.
кир
2020-12-11 16:15:07
Нет у жителей ответственности. И у рядовых, и у начальников. А бизнес за барыши мать родную продаст.
Вот как
2020-12-11 16:14:49
А надо было ему заглянуть и постоять в очереди в поликлинику номер 3, которая к Октябрьскому проспекту прикреплена, там мой знакомый ЧЕТЫРЕ часа стоял среди больных ,чтобы просто подписать больничный, это нормально?
А тест ему делали ТРИ недели!!! И ответа не получил,пока платный не сделал сам,к счастью отрицательный!
Конечно жители виноваты,но не "голиковы" и их назначенцы!?!?
Игорь
2020-12-11 16:13:08
Лето красное пропели, оглянуться не успели, а ковид то, тут как тут )))
Generalus87
2020-12-11 16:09:58
Конечно туристы к всплеску не имеют никакого отношения
Гость
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