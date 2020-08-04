Занимавшийся благоустройством Аллеи отцов в Петрозаводске подрядчик попал под штрафные санкции

Компания, недобросовестно выполнившая благоустройство Аллеи Отцов на Ключевой в прошлом году, будет оштрафована, сообщили в Петросовете.

Напомним, благоустройство общественной территории в рамках реализации программы "Комфортная городская среда" в 2019 году выполняла компания ООО "СМС". Перед подрядчиком стояла задача: заасфальтировать пешеходные дорожи, оборудовать парковку для автомобилей, произвести капитальный ремонт трех лестниц с устройством спусков. В ходе депутатского контроля еще на этапе строительно-ремонтных работ вице-спикером Петросовета Ольгой Билко был выявлен ряд серьезных недочетов, которые подрядная организация тогда своевременно устранила.





В этом году специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства при проверке аллеи обнаружили еще ряд замечаний, часть из которых исправлена. Так, подрядчик провел дополнительную регулировку бордюров и отремонтировал большой лестничный спуск, ведущий к городской поликлинике № 4. Однако компания по-прежнему не устранила дефекты облицовки тротуарной плиткой двух оставшихся лестниц.





"По данному факту компанию ждут штрафные санкции, также в адрес организации направлена повторная претензия. Главные требования депутатов городского Совета и жителей к подрядчикам, которые занимаются реализацией всех проектов благоустройства, - высокое качество работ и четкое соблюдение условий муниципального контракта. Совместно с администрацией будем добиваться от ООО "СМС" исправления в рамках гарантийных обязательств всех без исключения дефектов. Данный вопрос находится на особом депутатском контроле, мы продолжим внимательно следить за действиями подрядчика", - подчеркнула зампредседателя Петросовета Ольга Билко.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска заставят подрядчика переделать лестницу на Вольной.