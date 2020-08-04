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Занимавшийся благоустройством Аллеи отцов в Петрозаводске подрядчик попал под штрафные санкции

Новости. Общество
16:39, 04 Августа 2020
фото: © Петросовет
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Компания, недобросовестно выполнившая благоустройство Аллеи Отцов на Ключевой в прошлом году, будет оштрафована, сообщили в Петросовете.

Напомним, благоустройство общественной территории в рамках реализации программы "Комфортная городская среда" в 2019 году выполняла компания ООО "СМС". Перед подрядчиком стояла задача: заасфальтировать пешеходные дорожи, оборудовать парковку для автомобилей, произвести капитальный ремонт трех лестниц с устройством спусков. В ходе депутатского контроля еще на этапе строительно-ремонтных работ вице-спикером Петросовета Ольгой Билко был выявлен ряд серьезных недочетов, которые подрядная организация тогда своевременно устранила.

В этом году специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства при проверке аллеи обнаружили еще ряд замечаний, часть из которых исправлена. Так, подрядчик провел дополнительную регулировку бордюров и отремонтировал большой лестничный спуск, ведущий к городской поликлинике № 4. Однако компания по-прежнему не устранила дефекты облицовки тротуарной плиткой двух оставшихся лестниц.

"По данному факту компанию ждут штрафные санкции, также в адрес организации направлена повторная претензия. Главные требования депутатов городского Совета и жителей к подрядчикам, которые занимаются реализацией всех проектов благоустройства, - высокое качество работ и четкое соблюдение условий муниципального контракта. Совместно с администрацией будем добиваться от ООО "СМС" исправления в рамках гарантийных обязательств всех без исключения дефектов. Данный вопрос находится на особом депутатском контроле, мы продолжим внимательно следить за действиями подрядчика", - подчеркнула зампредседателя Петросовета Ольга Билко.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска заставят подрядчика переделать лестницу на Вольной.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-08-04 17:41:17
Вредители , двоих арестовали уже , все им мало в мэрии ))) :)
ПлачУ и ПлАчу
2020-08-04 17:08:42
Если там такие тетки пройдут, никакие плитки не выдержат!
эй, где там все консультанты мира по похудению?! помогите спасти дороги города от супермеганагрузок!
Еще и фурами еду возить приходится, большегрузы тоже ломают асфальт.
елпидифор
2020-08-04 16:52:20
Кто же придумал такое название? Аллею тещ и деверей к ней надо прибавить. А лучше самую проблемную назвать именем действующего мэра: за время его полномочий уж точно приведут в должный порядок. А если потом забудут - значит, заслужил.
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