Застрявшая на мосту фура создала огромную "пробку" на трассе в Карелии

Под Повенцом в Медвежьегорском районе автомобили стоят уже более 2,5 часов.

О непростой дорожной ситуации под Повенцом, где идет ремонт шлюза, рассказали водители в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии". Автомобили стоят не могут проехать из-за фуры, которая застряла на мосту из-за снежной каши

"Тут делают мост, и сделали один объезд со светофором, но погода сегодня подкачала и вместо объездной тут каша, соответственно, фура и застряла, ждём трактор", - пишут комментаторы в паблике.

Выложившие в паблике фото и видео пробки стоят в пробке уже 2,5 часа.

Ранее в Петрозаводске машина скорой помощи застряла в пробке: медики пошли к больному пешком.