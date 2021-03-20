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Застрявшая на мосту фура создала огромную "пробку" на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
16:34, 21 Марта 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии/vk.com/dtpptz
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Под Повенцом в Медвежьегорском районе автомобили стоят уже более 2,5 часов.

О непростой дорожной ситуации под Повенцом, где идет ремонт шлюза, рассказали водители в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии". Автомобили стоят не могут проехать из-за фуры, которая застряла на мосту из-за снежной каши

"Тут делают мост, и сделали один объезд со светофором, но погода сегодня подкачала и вместо объездной тут каша, соответственно, фура и застряла, ждём трактор", - пишут комментаторы в паблике.

Выложившие в паблике фото и видео пробки стоят в пробке уже 2,5 часа.

Ранее в Петрозаводске машина скорой помощи застряла в пробке: медики пошли к больному пешком.

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