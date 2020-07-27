Завершается прием документов в Петрозаводский государственный университет

Уже в пятницу, 31 июля, завершается прием документов от некоторых категорий поступающих.

Как сообщили в пресс-службе ПетрГУ, завершается прием документов на 1-й курс для обучения по программам бакалавриата и специалитета от следующих категорий поступающих:



- претендующих на бюджетное место, имеющих право сдавать испытания вуза по общеобразовательным предметам, не зарегистрировавшихся на ЕГЭ;



- поступающих на платное обучение, имеющих право сдавать испытания вуза по общеобразовательным предметам, не зарегистрировавшихся на ЕГЭ;



- поступающих на заочное платное обучение, имеющих право сдавать испытания вуза по общеобразовательным предметам, не зарегистрировавшихся на ЕГЭ;



- поступающих на программы творческой или профессиональной направленности.



Также в этот день заканчивается прием документов от абитуриентов, поступающих в магистратуру ПетрГУ.

Ранее сообщалось, что вступительные экзамены в ПетрГУ пройдут дистанционно.