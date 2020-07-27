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Завершается прием документов в Петрозаводский государственный университет

Новости. Общество
17:20, 27 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Уже в пятницу, 31 июля, завершается прием документов от некоторых категорий поступающих.

Как сообщили в пресс-службе ПетрГУ, завершается прием документов на 1-й курс для обучения по программам бакалавриата и специалитета от следующих категорий поступающих:

- претендующих на бюджетное место, имеющих право сдавать испытания вуза по общеобразовательным предметам, не зарегистрировавшихся на ЕГЭ;

- поступающих на платное обучение, имеющих право сдавать испытания вуза по общеобразовательным предметам, не зарегистрировавшихся на ЕГЭ;

- поступающих на заочное платное обучение, имеющих право сдавать испытания вуза по общеобразовательным предметам, не зарегистрировавшихся на ЕГЭ;

- поступающих на программы творческой или профессиональной направленности.

Также в этот день заканчивается прием документов от абитуриентов, поступающих в магистратуру ПетрГУ.

Ранее сообщалось, что вступительные экзамены в ПетрГУ пройдут дистанционно.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-27 19:38:36
Следует закрыть факультеты, которые готовят учащихся для финской эмиграции. Ввести снова отработку выпускников в деревнях. Слабо? Как до дела дойдёт, то слабо. :)
Гость
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