Жених обокрал жительницу райцентра Карелии на первом свидании

Олончанка осталась без нового телефона после первой встречи с женихом.

В олонецкую полицию обратилась 31-летняя горожанка с заявлением о пропаже недавно купленного мобильного телефона стоимостью 12 000 рублей. Она предположила, что выронила гаджет на улице или где-то забыла, сообщили в МВД Карелии.

Однако сотрудники уголовного розыска выяснили, что в случившемся есть криминальная составляющая, и установили, что к преступлению причастен 29-летний ранее судимый приятель заявительницы. Как оказалось, олончанка познакомилась с подозреваемым совсем недавно. В один из дней он пригласил ее на свидание в гости к их общим знакомым, где они вместе выпивали. Во время застолья женщина заснула, а новый знакомый решил украсть ее телефон. По версии правоохранителей, он взял ее гаджет и ушел домой. Смартфон мужчина решил оставить себе для личного пользования. Полицейские изъяли трофей жениха. По окончании всех следственных мероприятий, он будет возвращен владелице.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, житель райцентра Карелии нашел на улице телефон и стал фигурантом уголовного дела.