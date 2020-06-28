Женщина не смогла забрать ребенка, которого "бросила" с отцом в Карелии

Женщину убедили оставить ребенка с отцом в Костомукше, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Женщина более года назад уехала из Костомукши, оставив ребенка с отцом. Через год мать передумала и решила забрать его с собой, в связи с чем обратилась в суд. Требования судом были удовлетворены.

Приставы вместе с психологом и представителями органов опеки и попечительства выехали по адресу проживания мужчины. Костомукшанин согласился и добровольно передал ребенка.



Однако ребенок отказался идти с матерью, был напуган, находился на грани нервного срыва и постоянно повторял, что хочет остаться с папой.

В итоге женщина отказалась от своих требований.

Ранее в Карелии нерадивый отец, оставшийся без руля, подал в суд на приставов.