Женщина не смогла забрать ребенка, которого "бросила" с отцом в Карелии

Женщину убедили оставить ребенка с отцом в Костомукше, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.
Женщина более года назад уехала из Костомукши, оставив ребенка с отцом. Через год мать передумала и решила забрать его с собой, в связи с чем обратилась в суд. Требования судом были удовлетворены.
Приставы вместе с психологом и представителями органов опеки и попечительства выехали по адресу проживания мужчины. Костомукшанин согласился и добровольно передал ребенка.
Однако ребенок отказался идти с матерью, был напуган, находился на грани нервного срыва и постоянно повторял, что хочет остаться с папой.
В итоге женщина отказалась от своих требований.
Ранее в Карелии нерадивый отец, оставшийся без руля, подал в суд на приставов.
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