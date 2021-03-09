Женщина в Петрозаводске наказана за экстремистские призывы

Жительницу карельской столицы осудили за публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба Петрозаводского городского суда.

Петрозаводским городским судом 9 марта местная жительница осуждена за публичные призывы в интернете к осуществлению экстремистской деятельности.

Так, выяснилось, что с мая 2018 года по сентябрь 2019 года петрозаводчанка размещала на страницах сообществ социальной сети "ВКонтакте" комментарии, содержащие призывы к осуществлению агрессивных, враждебных или насильственных действий по отношению к представителям ряда народов.

В результате суд назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале две жительницы Карелии были осуждены за экстремизм, им были назначены наказания в виде обязательных работ.