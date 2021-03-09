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Женщина в Петрозаводске наказана за экстремистские призывы

Новости. Криминал
15:38, 10 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Жительницу карельской столицы осудили за публичные призывы к экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба Петрозаводского городского суда.

Петрозаводским городским судом 9 марта местная жительница осуждена за публичные призывы в интернете к осуществлению экстремистской деятельности.

Так, выяснилось, что с мая 2018 года по сентябрь 2019 года петрозаводчанка размещала на страницах сообществ социальной сети "ВКонтакте" комментарии, содержащие призывы к осуществлению агрессивных, враждебных или насильственных действий по отношению к представителям ряда народов.

В результате суд назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале две жительницы Карелии были осуждены за экстремизм, им были назначены наказания в виде обязательных работ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-03-10 18:00:45
Интересно, предположим, появится такой призыв (прошу прощения у дам и эстетов) " С понедельника всем мочиться мимо унитаза дома и в общественных местах!" Кто реально откликнутся на этот призыв? Я исключаю дома скорби. Что такое вообще призыв к экстремизму, оскорбление чувств - это абсолютно субъективные вещи, как оные могут оказаться в правовом поле? Мой интеллект, знания и воспитание позволяет самому определить суть вещей и процессов используя категории и критерии логики и здравого смысла. Судить надо за действие, а не за глупость высказанной невеждой.
zanoza
2021-03-10 17:15:16
За комментарии признана экстремисткой? Дожили!
бюджет
2021-03-10 16:44:57
А требование снизить цены на ВСЕ, поднять зарплату, пенсию, снизить ЖКХ.......это к чему приравняют?
театральный критик
2021-03-10 16:24:50
Щас либерда про бумажные стаканчики визжать начнет :)
Off
2021-03-10 16:51:39
театральный критик, Да им , в Думе плевать на твои стаканчики . Они из хрусталя выпивают . А ты из консервной банки :)
театральный критик
2021-03-10 16:59:21
Off, навальненок престарелый, ты даже внешне смешон. Голова на тонких ножках.
театральный критик
2021-03-10 17:39:13
тетка, признали таки своего по описанию :) Согласись, что я мастер шаржа
тетка
2021-03-10 17:30:53
театральный критик, да-да, а у тебя только ножки, голова с мозгами напрочь отсутствует.
Off
2021-03-10 17:03:20
театральный критик, все таки не зря ты колготки носишь ,много в тебе ..женственного... :)
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