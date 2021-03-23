Женщины в городе горняков в Карелии стали чаще совершать преступления

В Костомукше количество преступлений, совершенных женщинами, увеличилось за на 30%.

Криминальная обстановка на территории Костомукшского городского округа за прошлый год ухудшилась. Преступлений стало больше на 10%: с 457 до 503, из которых 126 пришлись на категорию тяжких и особо тяжких, 168 – средней тяжести, 209 квалифицированы как преступления небольшой тяжести, пишут "Новости Костомукши со ссылкой на местный от дел МВД.

Количество преступлений, совершенных женщинами, увеличилось на треть – с 26 в позапрошлом до 33 в прошедшем году.

При этом стало меньше преступлений, виновниками которых стали нетрезвые костомукшане – со 118 до 99. Уменьшилось и количество рецидивов – с 208 до 164.

Всего в течение года 211 котомукшан стали преступниками, из них 36 человек совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. К уголовной ответственности привлечены 164 гражданина, 95 из которых - безработные.

Ранее в Костомукше пьяная женщина зарезала брата.