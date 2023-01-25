Жигули протаранили иномарку в центре Сортавалы и задымились (ВИДЕО)

Появилось видео ДТП, в котором пострадали трое жителей Карелии.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео, как на перекрестке в Сортавале 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ» протаранил Hyunday.

В результате ДТП травмы получили 42-летний водитель автомобиля Hyunday, а также двое его пассажиров - 67-летний мужчина и 41-летняя женщина.

Ранее ГИБДД сообщала, что водитель жигулей выехал на перекресток под желтый сигнал светофора.