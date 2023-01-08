Реклама

Совет юриста: Что делать с деньгами, которые неожиданно поступили на карту
08.01.2023 22:00
Столбики термометров упали ниже -35°С в крупном поселке Карелии
Сегодня 10:09

Жильцы аварийного дома в Петрозаводске почувствовали, что он стал заваливаться

Новости. Общество
15:10, 09 Января 2023
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Жительница аварийного дома №16 по улице Державина рассказала, как городские власти 5 лет назад забыли ее переселить, бросив выживать с крысами.

Почти 5 лет назад, 7 марта 2018 года, после технической экспертизы дом № 16 по улице Державина был признан аварийно-опасным и непригодным для проживания. Власти Петрозаводска объявили режим повышенной готовности из-за возможного обрушения конструкций и в срочном порядке начали расселять жильцов. Маневренных квартир хватило не всем. Евгении с сыном-инвалидом предложили комнату, в которую она выезжать не согласилась. После нескольких судебных разбирательств власти предпочли забыть и про строптивую женщину, и про аварийный дом…

Прошло 5 лет, власть в городе уже сменилась, а забытая в опасном доме семья так и выживает.

«Я, конечно, ничего не говорю. Печку протопишь — хорошо, но к утру подзамерзаешь, особенно, когда морозы. В том году за зиму 10 кубов дров сожгли. Ходим и спим в теплой одежде. И крысы еще бегают по стенам и по ванне. Кошка с котом их хоть и ловят, но все равно все стены прогрызены. Крысы живут в 3-й и 4-й квартирах, как соседи. Мы с мужем сделали ремонтик, но на пятом году стало очень заметно, что дом аварийный: он заваливаться начал, как-то складываться, там же вся сторона пустая, печи не топятся, ни окон, ни дверей нет, все заливает дождем и засыпает снегом», — рассказала о своей жизни в аварийном доме Евгения, которая работает, кстати, медсестрой в больнице.

Вот и получается, что она всю свою жизнь помогает выстоять: людям перед болезнями, дому — перед невзгодами.

Читайте в статье, кто и как в полуразрушенном аварийно-опасном доме умудрился продать квартиру.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.01.2023, 00:10
В Гидрометцентре предупредили об угрозе волн жары
05.01.2023, 13:45
Финляндия не пустила более 3 тысяч человек через границу с Россией
07.01.2023, 22:00
Финансовые аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару на ближайшие месяцы
02.01.2023, 11:53
«Зимы государь»: стало известно, когда в Карелию придут морозы до -28 градусов
03.01.2023, 14:00
Карелия под водой, похороны погибших, закрытые магазины, а также Парфенчиков и его Лена
03.01.2023, 00:10
Названа предельная доза крепкого алкоголя для мужчины

Чтиво

27.12.2022 10:50
Уроки выживания
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
Накануне Нового года Дед Мороз из Петрозаводска поделился своими советами по выживанию.
Зимние витамины
20.12.2022 15:59
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.