Жильцы аварийного дома в Петрозаводске почувствовали, что он стал заваливаться

Жительница аварийного дома №16 по улице Державина рассказала, как городские власти 5 лет назад забыли ее переселить, бросив выживать с крысами.

Почти 5 лет назад, 7 марта 2018 года, после технической экспертизы дом № 16 по улице Державина был признан аварийно-опасным и непригодным для проживания. Власти Петрозаводска объявили режим повышенной готовности из-за возможного обрушения конструкций и в срочном порядке начали расселять жильцов. Маневренных квартир хватило не всем. Евгении с сыном-инвалидом предложили комнату, в которую она выезжать не согласилась. После нескольких судебных разбирательств власти предпочли забыть и про строптивую женщину, и про аварийный дом…

Прошло 5 лет, власть в городе уже сменилась, а забытая в опасном доме семья так и выживает.

«Я, конечно, ничего не говорю. Печку протопишь — хорошо, но к утру подзамерзаешь, особенно, когда морозы. В том году за зиму 10 кубов дров сожгли. Ходим и спим в теплой одежде. И крысы еще бегают по стенам и по ванне. Кошка с котом их хоть и ловят, но все равно все стены прогрызены. Крысы живут в 3-й и 4-й квартирах, как соседи. Мы с мужем сделали ремонтик, но на пятом году стало очень заметно, что дом аварийный: он заваливаться начал, как-то складываться, там же вся сторона пустая, печи не топятся, ни окон, ни дверей нет, все заливает дождем и засыпает снегом», — рассказала о своей жизни в аварийном доме Евгения, которая работает, кстати, медсестрой в больнице.

Вот и получается, что она всю свою жизнь помогает выстоять: людям перед болезнями, дому — перед невзгодами.

Читайте в статье, кто и как в полуразрушенном аварийно-опасном доме умудрился продать квартиру.