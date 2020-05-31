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Житель Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализирован в Карелии
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Житель Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализирован в Карелии

Новости. Общество
10:46, 01 Июня 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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Житель поселка Реболы и житель Башкирии, прибывший в Костомукшу для работы вахтовым методом, госпитализированы в Костомукше с подозрением на COVID-19, сообщается в паблике межрайонной больницы.

В минувшее воскресенье, 31 мая, в инфекционное отделение межрайонной больницы Костомукши поступили два пациента с двухсторонней пневмонией, характерной для коронавирусной инфекции: житель п.Реболы и житель Башкирии, прибывший в Костомукшу для работы вахтовым методом.

Состояние у обоих больных средней тяжести. Взяты мазки на COVID, сообщается в паблике больницы.

Напомним, в республике за сутки подтверждено 8 новых случаев коронавируса: Петрозаводск – 3 человека, Олонецкий район (деревня Татчелица) – 2 человека, Беломорск – 3 человека.

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