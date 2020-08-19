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Житель Карелии 9 лет "не увидит света" из-за смерти приятеля

Новости. Криминал
07:25, 20 Августа 2020
фото: © Евгений Епанчинцев/ТАСС
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Жителя Питкяранты признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что 29 марты ранее судимый 36-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у знакомого в Питкяранте, поссорился с приятелем и избил его. От полученных травм мужчина скончался.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее юный житель Карелии потерял свободу за попытку убить друга в лесу.

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