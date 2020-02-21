Житель Карелии бездумно украл деньги из банкомата

В полицию Кондопожского района поступило заявление от 49-летнего местного жителя, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина снимал деньги в банкомате, отвлекся и оставил их в устройстве выдачи банкнот. Когда вспомнил и вернулся, 50 тысяч рублей уже не было.
Полицейские установили личность подозреваемого – 37-летнего жителя Кондопоги. О том, что совершает кражу, мужчина в тот момент не подумал.
Злоумышленник написал явку с повинной и возместил ущерб.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее злоумышленник потратил деньги петрозаводчанина на сауну и девушек.
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