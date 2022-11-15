Житель Карелии, бросивший умирать свою жертву в гаражах, отправится в колонию на 9 лет

В Костомукше вынесен приговор по уголовному делу о вымогательстве и покушении на убийство, сообщили в прокуратуре республики.

В Костомукше суд признал 25-летнего мужчину виновным в покушении на убийство и вымогательстве. Его приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Установлено, что в ночь с 16 на 17 сентября 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с другим фигурантом дела, приехал на территорию гаражного кооператива в Костомукше. Там он потребовал от потерпевшего передать ему деньги и наркотические средства. Не получив желаемого, он вместе с приятелем стал избивать свою жертву с помощью тяжелых металлических инструментов. Мужчина получил травмы головы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Убедившись, что потерпевший потерял сознание и не подает признаков жизни, мужчины скрылись.

Избитого до полусмерти костомукшанина вовремя нашла его девушка. Потерпевшего успели спасти медики.

Полицейские тогда задержали подозреваемых — двоих местных жителей 23 и 25 лет. Один из них умер в камере изолятора временного содержания отдела полиции Костомукши. Уголовное преследование в отношении молодого человека было прекращено в связи со смертью.