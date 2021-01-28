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Житель Карелии лишился денег после общения с виртуальной красавицей

Новости. Криминал
13:00, 29 Января 2021
фото: © shutterstock.com/Natee Meepian
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Очень интересная девушка, с которой мужчина познакомился в Сети, лишила его денег на карте.

33-летний житель Беломорского района обратился в полицию с жалобой на неизвестных, которые похитили у него 42 890 рублей. Об этом сообщают в МВД по Карелии.

Заявитель рассказал, что на одном из сайтов знакомств он начал переписку с очень интересной девушкой. 

"Собеседники не могли друг от друга оторваться и на протяжении нескольких дней общались практически беспрерывно. В какой-то момент виртуальная пассия отправила мужчине ссылку на интернет-голосование. Она пояснила, что участвует в конкурсе и попросила своего оппонента помочь ей увеличить шансы на победу", - рассказывают в полиции.

При этом девушка предупредила, что за участие с мужчины могут взять 50 рублей. Житель Беломорского района согласился оказать ей содействие.

Перейдя по ссылке, он попал на сайт голосования. Кликнув по фотографии собеседницы, перед ним открылось диалоговое окно, в котором было необходимо ввести номер мобильного телефона, к которому прикреплена банковская карта, а также секретный код из СМС-сообщения. После заполнения анкеты к личному кабинету мужчины в онлайн-сервисе банка подключилось новое устройство. Об этом ему стало известно из уведомления. Далее с его карт были списаны все деньги.

Ранее сообщалось, что три миллиона рублей перевел мошенникам пенсионер из Петрозаводска.

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Комментарии

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dimchik19725
2021-01-29 13:09:20
Что ни день, то новый лох:))
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