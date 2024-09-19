Житель Карелии лишится не только прав вождения, но и будет привлечен к уголовной ответственности

В Кондопоге местный житель предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки должностному лицу.
Следователями следственного отдела в Кондопоге завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по статье покушение на дачу взятки должностному лицу.
Следствием установлено, что 31 августа текущего года обвиняемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, это выявили сотрудники ДПС. Автовладелецу грозила административная ответственность в виде лишения прав вождения, сообщили в Следкоме Карелии.
Чобы этого избежать, нарушитель, находясь в служебном автомобиле, неоднократно предлагал сотрудникам полиции по Кондопожскому району взятку в сумме 30 тысяч рублей. При этом инспекторы предупреждали мужчину о незаконности его действий и предусмотренной законом уголовной ответственности.
Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд. Также органами полиции в суд направлены материалы для привлечения мужчины к административной ответственности.
Ранее писали об аналогичном случае, который произошел в Костомукше.
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