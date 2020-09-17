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Житель Карелии набросился на женщину с кирпичом и убил

Новости. Криминал
15:41, 18 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com/JaneHYork
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В Кеми будут судить 59-летнего мужчину, напавшего на малознакомых людей с кирпичом, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в июне 2020 года пьяный житель Кеми, находясь на улице в компании с малознакомыми мужчиной и женщиной, в ходе ссоры напал на них с кирпичом. Он нанес им удары по голову и скрылся места происшествия. Потерпевших обнаружили на улице прохожие. Избитые были доставлены в больницу.

В результате телесные повреждения, установленные у потерпевшего мужчины, были квалифицированы судебно-медицинским экспертом, как легкий вред здоровью. А женщина от полученных травм скончалась.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее жителя Карелии лишили свободы на 10 лет за убийство приятеля.

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