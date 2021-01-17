Житель Карелии не смог устоять перед соблазном украсть кошелек с 35 тысячами рублей

В Сегеже мужчина воспользовался забывчивостью пенсионерки, оставившей в банке кошелек с крупной суммой.

В сегежскую полицию поступило заявление о краже от 68-летней жительницы города. Пенсионерка рассказала, что днем заходила в банк, где оставила на сиденье кошелек с 35 700 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, забывчивостью сегежанки воспользовался другой посетитель банка – 33-летний мужчина. Он украл кошелек, но воспользоваться деньгами не успел. Оперативники установили личность подозреваемого и изъяли похищенное.

Возбуждено уголовное дело. Кошелек с деньгами вернули забывчивой пенсионерке.

Ранее петрозаводчанин не смог пройти мимо забытых в банкомате денег.