Мужчина опустошил карманы жителя Карелии

В полицию Сортавальского района с заявлением о краже обратился 42-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Из кармана его куртки пропало 23 тысяч рублей. При этом он был уверен, что кража произошла дома.

Оперативники выяснили, что накануне заявитель встретил своего приятеля. Мужчина пригласил 37-летнего знакомого в гости. Через несколько часов он украл деньги и ушел домой.

Деньги местный житель потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель села украл из карманов спящего петрозавочанина сигареты и деньги.