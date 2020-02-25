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Мужчина опустошил карманы жителя Карелии

Новости. Криминал
13:28, 26 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев
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В полицию Сортавальского района с заявлением о краже обратился 42-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Из кармана его куртки пропало 23 тысяч рублей. При этом он был уверен, что кража произошла дома.

Оперативники выяснили, что накануне заявитель встретил своего приятеля. Мужчина пригласил 37-летнего знакомого в гости. Через несколько часов он украл деньги и ушел домой.

Деньги местный житель потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель села украл из карманов спящего петрозавочанина сигареты и деньги.

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