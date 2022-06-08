Житель Карелии оставил племянника посмотреть телевизор и пожалел

В Прионежском районе молодой человек пропил телевизор родного дяди, пока он был на работе.

В прионежскую полицию поступило заявление от жителя одного из посёлков. Мужчина рассказал, что из его квартиры пропал телевизор и предположил, что к хищению причастен родственник, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, в тот день в гостях у потерпевшего был племянник. Когда хозяин стал собираться на работу, молодой человек попросил остаться, чтобы посмотреть телевизор. По возвращении со смены мужчина не увидел ни племянника, ни телевизора.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 22-летнего подозреваемого. Он сознался в содеянном и рассказал, что телевизор сдал в комиссионный магазин, выручил за него 2 000 рублей и потратил деньги на алкоголь.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Карелии мужчина украл телевизор у своей бабушки, пока она лежала в больнице.