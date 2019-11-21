Житель Карелии получил 4 года колонии за кражу хлеба и угон автомобиля

Суд вынес приговор в отношении вора-рецидивиста из Калевальского района.

По сообщению прокуратуры Карелии, установлено, что ранее судимый житель Карельского района в июле 2019 года похитил из торгового киоска в поселке Калевала деньги и хлебобулочные изделия. Увидев припаркованный рядом с торговой точкой автомобиль "ВАЗ" с незапертой водительской дверью, он решил его угнать.

Воспользовавшись оставленным в салоне автомобиля ключом зажигания, угонщик завел машину и отправился в сторону Сегежи к своей знакомой. Доехать до приятельницы рецидивист не успел - на автозаправочной станции в районе Кеми был задержан сотрудниками МВД.

Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении преступлений. Суд с учетом наличия в действиях подсудимого рецидива преступлений назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, уточнили в прокуратуре Карелии.

Ранее Прионежский районный суд вынес приговор мужчине за совершение пяти краж в дачных кооперативах.