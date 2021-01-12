Житель Карелии после ссоры с подругой стал вандалом

В Олонце молодой человек выломал световую табличку после ссоры с подругой и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии,

В полицию Олонецкого района поступило заявление от работников одной из организаций города. Неизвестным была повреждена световая табличка, установленная на здании. Ущерб составил более 9,5 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к происшествию причастен 21-летний житель Олонца. По словам молодого человека, он не справился с эмоциями из-за ссоры с подругой и выместил агрессию, выломав табличку.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый обязался возместить нанесенный ущерб.

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