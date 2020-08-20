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Житель Карелии предстанет перед судом за жестокое избиение соседа

Новости. Криминал
10:18, 21 Августа 2020
фото: © Коллаж freepik.com / pixabay.com
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В Костомукше окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, пьяный мужчина избил малознакомого соседа по общежитию.

Попытки потерпевшего скрыться от нападавшего в других комнатах общежития ни к чему не привели – преследователь дважды находил его и продолжал наносить удары по голове. 

Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

В другой раз злоумышленник украл деньги. Находясь в гостях и распивая спиртное, он нашел телефон девушки и, используя удаленный доступ к банковской карте, перевел себе на счет 3 тысячи рублей. 

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее петрозаводчанин завершил праздник преступлением.

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