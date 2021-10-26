Житель Карелии прихватил в гостях женскую сумку с картой, купил алкоголь и потерял аксессуар

Отдых в компании друзей закончился для жительницы Олонца потерей денег и сумочки.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратилась 49-летняя жительница Олонца и рассказала, что у нее похитили сумку и 8 200 рублей. Женщина пояснила, что накануне отдыхала в компании друзей. В ходе застолья между хозяином жилья и гостьей произошел конфликт. После недолгих выяснений отношений женщина ушла. Дома она обнаружила, что оставила в квартире приятеля сумку. Забрать ее олончанка решила утром и легла спать. Однако на следующий день, вернувшись за аксессуаром, она не смогла попасть в квартиру. Тем временем, на мобильный телефон начали поступать смс-уведомления о списании ее накоплений.

Личность подозреваемого в краже установил участковый уполномоченный полиции. Им оказался один из участников вечеринки. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что увидел в комнате оставленную потерпевшей сумку, открыл ее, нашел кошелек и хранившуюся в нем банковскую карту. Затем 50-летний ранее судимый олончанин отправился по магазинам, где, используя чужую карту, расплачивался за алкоголь, сигареты и продукты. В дальнейшем, по словам подозреваемого, похищенный аксессуар и все, что в нем находилось, потерял.

Возбуждено уголовное дело. Любителю бесплатного алкоголя и закуски грозит до шести лет лишения свободы.

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