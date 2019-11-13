Житель Карелии пытался выгородить друга-вора в суде и сам был осужден

Житель Суоярвского района осужден за лжесвидетельство в суде, сообщает прокуратура Карелии.

Установлено, что 21-летний свидетель по уголовному делу о кражах с дачных участков на стадии предварительного следствия и в суде дал ложные показания о непричастности своего приятеля к совершению одного из эпизодов хищений.

Суд отнесся к показаниям молодого человека критически и признал подсудимого полностью виновным.

После вступления приговора суда в законную силу уже в отношении свидетеля было возбуждено и направлено в суд уголовное дело.

В судебном заседании молодой человек вину не признал и продолжал настаивать на правдивости своих слов. Однако суд, исследовав представленные государственным обвинителем доказательства, пришел к выводу о том, что мужчина давал заведомо ложные показания, желая помочь своему товарищу избежать уголовной ответственности, сообщили в прокуратуре.

В результате суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее прокуратура сообщала о направлении в Костомукшский городской суд уголовного дела о лжесвидетельстве в отношении жительницы Калевальского района. Женщина во время допроса в судебном заседании в качестве свидетеля по уголовному делу о грабеже также пыталась помочь подсудимому избежать уголовной ответственности.