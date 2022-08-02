Житель Карелии расплатился кровью за оскорбление возлюбленной

В Сортавале женщина исполосовала ножом своего сожителя, ему на помочь пришли соседи.

В Сортавале бдительные жильцы многоквартирного дома заметили, что их сосед выбежал из подъезда с окровавленным лицом и поняли, что ему нужна помощь. Они обратились в полицию, рассказали в МВД республики.

Прибывший на место участковый выяснил, что раны пострадавшему нанесла его 36-летняя сожительница. Они вместе распивали спиртное, затем мужчина оскорбил хозяйку. Она схватила нож и сделала несколько порезов, задев ухо, лицо и плечо. Пострадавший был госпитализирован, впоследствии причиненные ему повреждения квалифицированы как легкий вред здоровью. Подозреваемая дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось житель Карелии воткнул нож в шею знакомого, когда увидел свою жену с ним в ванне.